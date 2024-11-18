Эксперт Лопатин пояснил, есть ли смысл сегодня россиянам приобретать недвижимость

Президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин дал прогноз относительно того, что станет происходить со стоимостью недвижимости, имеет ли смысл ее приобретать жителям РФ сегодня. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, рынок недвижимости будет постепенно падать по причине отсутствия ипотечных программ, поскольку преобладающая часть сделок и на первичном, и на вторичном рынке была ипотечной.

Эксперт отметил, что, когда рынок начинает проседать, он зацикливается сам на себе. И при движении тенденции вниз даже имеющиеся покупатели откладывают покупку до лучших времен. Это поведение является наиболее адекватным, поскольку позже цены на недвижимость станут падать.

По его мнению, высокая ставка Банка России распространяется не только на кредиты, а также и на депозиты. И когда у человека, имеющего деньги даже на покупку, есть вариант разместить их, например, под 24% годовых на депозите, то он поступает экономически разумно. Жилье, которое он собирается покупать, дешевеет, а объем средств у него стремительно прирастает на таком депозите.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян надеются на снижение цен на квартиры.