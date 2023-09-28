Эксперт Манкевич: гегемонии Запада на мировом рынке приходит конец
Фото: [Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге/© РИА Новости / Григорий Сысоев]
Запад теряет свои позиции на мировом рынке, и его гегемония постепенно заканчивается, заявил РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
По данным эксперта, 70% роста мировой экономики «куется» не на Западе, а в странах так называемого глобального Юга. Страны Азии, Африки и Латинской Америки перестают ориентироваться на Брюссель и Вашингтон и проводят все более независимую политику.
Манкевич подчеркнул, что большинство этих стран являются дружественными России и отказались участвовать в санкционной войне против нее, не желая идти на поводу у Запада.
«Санкции нам объявили только 40 стран. В то время как большая часть мирового сообщества – две трети населения планеты – по-прежнему поддерживает с Москвой добрые связи», – отметил эксперт.