В Подмосковье фермерам передали почти 240 га муниципальной и неразграниченной сельхозземли

В сентябре 2026 года крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) в 11 округах Подмосковья в Подмосковье передали более 236,2 га сельхозземли из состава муниципальной и неразграниченной собственности. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Для дальнейшего развития и расширения крестьянско-фермерским хозяйствам переданы земельные участки», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

По его словам, они предназначены для животноводства, скотоводства, растениеводства, создания питомников, выращивания зерновых и иных сельхозкультур и сельскохозяйственного производства. Наибольшие площади передали хозяйствам в Серебряных Прудах и Талдомском.

Подать заявку на предоставлении участка в аренду без торгов можно на региональном портале госуслуг.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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