Эксперт Мехтиев спрогнозировал курс российской валюты к осеннему сезону

По его словам, курсом рубля управляет Центробанк РФ. Так, на торгах Мосбиржи, попавшей в санкционный список, регулятор мог выбросить большой объем валюты и стабилизировать курс. Аналогично он может делать то же самое во внебиржевом пространстве, поскольку набор инструментов у Банка России имеется.

Эксперт добавил, что в этом случае следует смотреть не на спрос, а на объем, заложенный в бюджете РФ, поскольку это является лучшим ориентиром. Так, среднегодовой курс выйдет на то, что заложено в бюджете, поэтому данные цифры будут более оптимистичными для российской валюты, то есть коридором станет 85-95 рублей за один американский доллар.