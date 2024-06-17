Главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в Вашингтоне понимают нереалистичность мер, указанных в законе о запрете импорта отечественного урана, в нынешних условиях. По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, заявления главы МАГАТЭ свидетельствуют о том, что существуют моменты, которые станут вынуждать Запад считаться с ролью нашей страны в сфере атомной энергетики в глобальном мире. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что стилистика ответов Гросси была выдержана в более позитивном ключе в отношении нашей страны, чем обычно, а в прочих сюжетах позиция МАГАТЭ выглядит как намного более ориентированная на западные точки зрения. По существу, Гросси признал, что Россия является одним из основателей ядерного порядка.

По мнению эксперта, в Штатах ограничения на импорт урана окончательно вступят в силу тогда, когда Вашингтон самостоятельно станет производить в достаточном объеме обогащенной уран и атомное топливо в необходимом количестве стране.

Он отметил, что в мире Россия будет обязательно нужна, поскольку объем данного рынка довольно большой, и Россия крупный игрок, поэтому Гросси признал очевидное.