Эксперт назвал критический уровень продаж для выживания автобрендов в России

Российский автомобильный рынок может лишиться ряда китайских брендов из-за критического падения продаж и развала дилерских сетей. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

По его словам, уже сейчас некоторым китайским производителям становится невыгодно работать в России из-за низкого спроса.

«Они могут и не уходить сами, просто дилерская сеть может развалиться. Например, марка Kaiyi — очень много дилеров этот бренд потерял в последнее время», — отметил Иванов.

Эксперт отметил, что это ставит под вопрос дальнейшее присутствие бренда в стране, хотя официальный представитель Kaiyi уже опроверг информацию о уходе.

Иванов пояснил, что для прибыльной работы массовым брендам необходимо продавать не менее 70-80 автомобилей в месяц на один дилерский центр. Показатели на уровне 40-50 машин означают работу «в ноль», а более низкие продажи ведут к прямым убыткам. Именно такая ситуация, по мнению аналитика, может привести к сворачиванию деятельности некоторых китайских компаний в РФ.

При этом речь идет не о прямом уходе брендов, а о естественном развале их дилерских сетей, которые просто перестают быть рентабельными. Эксперт отмечает, что в условиях санкций и сложной экономической ситуации многие иностранные производители вынуждены пересматривать свою стратегию на российском рынке.

