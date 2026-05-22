Женщина из окружения Эпштейна приказала завязать глаза: новые жуткие подробности с печально известного острова

Американский блогер Бенджамин Оуэн попытался провести собственное расследование на печально известном острове Джеффри Эпштейна и едва не лишился свободы. По его словам, охрана связала его, заклеила рот и бросила в бетонную темницу. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на местные СМИ.

44-летний житель Мемфиса вместе с двумя приятелями высадился на острове Литл-Сент-Джеймс 25 апреля. Группа хотела проверить, жив ли Эпштейн, и привлечь внимание к проблеме торговли людьми. Когда их заметили у постройки, которую они назвали «храмом», приятели Оуэна бросились к лодке и уплыли. Сам блогер из-за приступа астмы не смог бежать. Он утверждает, что охранники связали его, доставили на пирс, а затем заточили в бетонное помещение размером три на шесть метров, где заклеили рот, связали ноги и надели повязку на глаза.

В темнице было невыносимо жарко. Оуэн боялся умереть от жажды и не верил, что его отпустят. Спустя несколько часов полиция Виргинских островов арестовала его за незаконное проникновение. Позже выяснилось, что женщиной, приказавшей завязать ему глаза, была Энн Родригес, управлявшая островом при Эпштейне и уже арестованная ранее за аналогичное самоуправство. Блогера отпустили под залог $500, но теперь владельцы острова подали на него в суд, назвав «оторванными от реальности конспирологами».

