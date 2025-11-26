Эксперт назвал лучшее время для покупки алкоголя к Новому году

Новогодние закупки алкоголя требуют продуманного подхода, чтобы избежать лишних трат в период ажиотажа. Как советует независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин, оптимальным временем для покупок станет конец ноября и первая половина декабря, когда цены еще не подвержены сезонному росту. Об этом сообщает радио Sputnik.

Раскрывая динамику цен, специалист прогнозирует подорожание в сегменте игристых вин, где производители традиционно используют высокий спрос для увеличения стоимости. В отличие от шампанского, на крепкий алкоголь и продукцию сетевых магазинов эта тенденция не распространится — крупные ритейлеры делают ставку на объем продаж, а не на завышение цен.

По его словам, в результате новогоднего ажиотажа станет не только рост стоимости отдельных категорий товаров, но и возможный дефицит популярных позиций в предпраздничные дни. Потребители, откладывающие покупки на последний момент, могут столкнуться с ограниченным выбором и завышенными ценами.

Эксперт подчеркнул, что планирование алкогольных закупок за несколько недель до праздников позволяет не только сэкономить бюджет, но и обеспечить разнообразие новогоднего стола без лишней спешки и стресса.

