Опять будет по цене почки? Раскрыта цена красная икры на Новый год

В Рыбном союзе сообщили, что оснований для повышения стоимости красной рыбы и лососевой икры из-за дефицита к Новому году нет. Организация указала, что предложение по этим товарам превышает прошлогодние показатели, заявили «Газете.Ru» в Рыбном союзе.

По данным отрасли, к 13 ноября 2025 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 335 тыс. тонн, что на 43% больше уровня за аналогичный период 2024 года. Производство лососевой икры за три квартала достигло почти 11 тыс. тонн — на 39% выше прошлогоднего значения. Потребность российского рынка оценивается в диапазоне 11–14 тыс. тонн.

В объединении подчеркнули, что стоимость продукции в декабре формируется под влиянием повышенного спроса. Рост цен зависит от поведения продавцов и готовности покупателей приобретать товар по установленной стоимости. В случае ослабления интереса потребителей участники рынка будут вынуждены корректировать цену вниз.

По статистике Росстата, в «лососевые» годы стоимость красной икры в период с сентября по декабрь увеличивается на 2–4%, а в особо удачных сезонах может снижаться на 5–6%. В «нелососевые» годы рост достигает 7–12%. В 2024 году цены поднялись на 33%.

В Рыбном союзе отметили, что розничные цены остаются стабильными в последние месяцы после их снижения в разгар путины. Разброс стоимости объясняется разным качеством продукции, объемами старых партий и вариативностью торговых наценок.

Оптовые и розничные цены на прошлой неделе составили: икра горбуши — ₽9000–₽13000 за кг при опте ₽5400–₽6200; икра кеты — ₽10700–₽14300 при опте ₽6800–₽7500; икра нерки — ₽7100–₽14500 при опте ₽4700–₽6500.

