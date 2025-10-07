Эксперт назвал последствия запрета на доставку нехаляльной еды для курьеров-мусульман

По мнению независимого аналитика рынка FMCG Александра Анфиногенова, ограничение, введенное Духовным управлением мусульман РФ касательно доставки продуктов, не соответствующих нормам халяль, в первую очередь затронет доходы курьеров, в то время как на потребителя это практически не повлияет. Об этом эксперт сообщил изданию «Абзац».

Спикер подчеркнул, что в связи с высоким уровнем востребованности курьерских услуг, позицию доставщиков-мусульман оперативно займут местные кадры, что позволит избежать серьезных изменений на рынке перевозок.

Особенно актуальным вопрос заработка станет для курьеров-мусульман в период приближающихся новогодних праздников, что, вероятно, побудит их вернуться к данной деятельности.

Анфиногенов отметил, что большая часть заказов приходится на нехаляльную продукцию. По его мнению, работодатель не сможет разделить заказы на допустимые и запрещенные для мусульман. Эксперт считает, что запрет на доставку нехаляльных продуктов может создать межконфессиональное напряжение и привести к потере дохода для курьеров-мусульман, которых заменят другие специалисты.

Вместе с тем, коллапса в курьерской сфере не произойдет. При этом, в преддверии новогодних праздников проблема заработка для курьеров-мусульман встанет особенно остро.

