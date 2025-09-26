ДУМ России отреагировало на новые правила приема детей мигрантов в школы

Российское Духовное управление мусульман (ДУМ) выразило обеспокоенность ситуацией с детьми мигрантов, которым отказывают в приеме в общеобразовательные учреждения. Об этом заявил руководитель организации, Равиль Гайнутдин, и его слова были опубликованы на официальном сайте ДУМ РФ.

Гайнутдин подчеркнул, что русская культура исторически основывается на принципах гуманизма, а не на слепом применении карательных мер к детям «в назидание родителям». В качестве дополнительного аргумента он упомянул приближающуюся годовщину победы в Великой Отечественной войне, которая стала символом единства славянских и тюркских народов.

«Год 80-летия Победы — это повод укреплять, а не разрушать исторические узы добрососедства и братства», — подчеркнул глава ДУМ РФ, призывая к сохранению и развитию дружественных отношений между народами.

Начиная с 1 апреля 2025 года, для детей мигрантов введена обязательная процедура проверки уровня владения русским языком. Согласно новым нормативным актам, успешное прохождение этого тестирования является необходимым условием для зачисления в российские школы.

