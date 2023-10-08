Эксперт назвал причины не строить газовую инфраструктуру в Турции

Газовый хаб в Турции можно реализовать в качестве виртуальной площадки, на которой будет происходить ценообразование, но строить инфраструктуру там пока что не стоит. Соответствующее заявление сделал аналитик Сергей Капитонов в беседе с изданием РИА Новости .

Эксперт предложил пока не строить инфраструктуру, но создать виртуальную площадку, которая станет точкой ценообразования на турецко-болгарской границе.

Капитонов отметил, что в данный момент отечественный газопровод в Турцию еще не работает на полную, поэтому Россия будет поставлять больше газа по существующим путям. В качестве направлений для реализации он предложил Иран и Азербайджан.

Эксперт отметил, что РФ может увеличить объемы спотового газа на 10-15 млрд кубометров, а Европа сможет купить его на определенных условиях, используя хаб как посредник.