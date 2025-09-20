Эксперт назвал размер пенсии тех, кто зарабатывает 110 тысяч рублей

Граждане России, чей ежемесячный доход достигает 105–110 тысяч рублей, смогут сформировать за текущий год более 4,5 пенсионных баллов (ИПК).

Такой прогноз озвучил в беседе с РИА Новости Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ.

"По моим прогнозам, средняя заработная плата в 2025 году составит 105-110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК", - сказал Балынин.

Специалист также провел расчеты, согласно которым регулярное накопление аналогичного количества баллов ежегодно позволит претендовать на существенные пенсионные выплаты. Так, при отработке 25 лет будущая пенсия может превысить 25,5 тысячи рублей.

Он уточнил, что при ежегодном формировании такого количества пенсионных баллов в течение 25 лет пенсия может составить более 25,5 тысячи рублей. При стаже в 30 лет она может превысить 28,8 тысячи рублей, а при стаже 35 лет - 32 тысячи рублей.

Ранее юрист Безмаленко раскрыла, какой будет пенсия у тех, кто ни дня не работал.