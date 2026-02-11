Эксперт назвал условия, при которых покупка жилья в 2026 году станет выгоднее аренды

Анализируя крупнейший рынок — московский, профессор пришел к неожиданному выводу. Он отметил, что средняя арендная ставка для однокомнатной квартиры, которая в прошлом году составляла 60 тысяч рублей в месяц, в течение 2026 года будет только расти и может достичь 80 тысяч рублей. На основании этого прогноза Кулаков заявил, что в текущем году покупка квартиры может оказаться экономически более целесообразной, чем долгосрочная аренда. Однако рассматривать ипотеку эксперт рекомендует только определенной категории граждан. По его словам, это те, у кого уже есть значительные накопления на первоначальный взнос (не менее 40% от стоимости жилья) или возможность продать другую недвижимость. Такой подход позволит не только взять кредит, но и сформировать финансовую подушку безопасности. Напомнив, что средний ипотечный платеж в Москве в 2025 году достигал 97 тысяч рублей, Кулаков указал, что для комфортного обслуживания такого кредита доход заемщика должен составлять не менее 200 тысяч рублей в месяц. Что касается рыночных перспектив, профессор не ожидает снижения ипотечных ставок в 2026 году. Также он не видит предпосылок для существенного падения цен на жилье. При этом на фоне общего охлаждения рынка возможно сокращение числа новых проектов от застройщиков, что уменьшит предложение, особенно в регионах. Отдельно эксперт высказался против покупки квартир с целью последующей сдачи в аренду. Он объяснил это низкой доходностью таких вложений (4-5% годовых), которая значительно уступает средним ставкам по банковским вкладам, достигающим 14-16%.