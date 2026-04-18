Эксперт назвала альтернативы банковским вкладам

На фоне снижения ключевой ставки и падения доходности вкладов россиянам стоит обратить внимание на альтернативные инструменты инвестирования, такие как облигации и биржевое золото.

Как отмечает эксперт Анна Кокорева в беседе с РИА Новости, доходность как рублевых, так и валютных депозитов постепенно уменьшается вслед за решением Банк России снизить ключевую ставку до 15% годовых.

В таких условиях инвесторы начинают искать более выгодные варианты размещения средств. Среди них — облигации, которые пока сохраняют относительно высокую доходность при умеренных рисках.

Также растет интерес к рынку драгоценных металлов. По словам специалиста, предпочтение лучше отдавать не физическому золоту, а его биржевым инструментам, которые проще в управлении и не требуют хранения.

Дополнительным фактором становится укрепление рубля. В такой ситуации хранение средств в иностранной валюте на счетах становится менее выгодным, что ускоряет отток средств с валютных вкладов.

Среди других востребованных инструментов — фонды денежного рынка, паевые инвестиционные фонды и обезличенные металлические счета. Кроме того, инвесторы обращают внимание на акции с дивидендами, поскольку на рынке начинается сезон выплат.

По данным регулятора, россияне в последнее время активно сокращают объем валютных вкладов, переводя средства в альтернативные финансовые инструменты.

