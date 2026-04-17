Москва и Подмосковье стали лидерами по использованию наличных

В 2025 году объем наличного денежного оборота в России снизился до 125,7 трлн рублей, уменьшившись на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Центробанка, ключевым фактором стала продолжающаяся популяризация безналичных способов оплаты, пишет « КоммерсантЪ ».

Наиболее активно наличные средства в 2025 году использовались в Москве и Московской области. Высокие показатели также зафиксированы в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, однако именно столичный регион остается лидером по объему операций с наличными.

В целом за отчетный период через кассы и банкоматы банков поступило 61,2 трлн рублей, тогда как выдано было больше — 64,5 трлн рублей. При этом граждане оплатили товары и услуги наличными на сумму 6,7 трлн рублей, что на 16% меньше показателя 2024 года.

Снижение наблюдалось и по другим направлениям. Так, объем зачислений наличных средств на счета физических лиц сократился на 21%, составив 11,7 трлн рублей.

Одновременно операции по внесению и снятию наличных через банкоматы практически не изменились, оставшись на уровне предыдущего года.

Несмотря на общее снижение использования наличных в расчетах, объем сбережений в этой форме продолжил расти. По информации Банка России, в 2025 году россияне накопили наличными рекордные 17,1 трлн рублей, что на 4% превышает показатель годом ранее.

В Центробанке считают, что наличные деньги сохранят свою востребованность как минимум в среднесрочной перспективе. В частности, представители регулятора отмечают, что в ближайшие пять лет данный способ оплаты останется значимым для населения. Дополнительным фактором, поддерживающим интерес к наличным, может выступать изменение условий использования банковских карт, включая налоговые нововведения.

