Эксперт объяснил сближение цен на первичном и вторичном рынках

Цены на новые квартиры от застройщиков в начале 2026 года вплотную приблизились к стоимости аналогичного жилья на вторичном рынке. Эксперты объясняют это сразу несколькими факторами — от снижения инвестиционного спроса до изменения стратегии девелоперов.

В январе 2026 года на рынке недвижимости крупнейших городов России зафиксировано заметное сближение цен на квартиры в новостройках и на вторичном рынке. Если раньше жилье от застройщиков нередко стоило на 40% и более дороже аналогичных объектов у частных продавцов, то сейчас эта разница практически исчезла. О причинах такой динамики агентству «Прайм» рассказал финансовый аналитик, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

По его словам, одна из ключевых причин — поведение частных собственников. Многие из них, не имея инвестиционного опыта, изначально выставляют жилье по максимально возможной цене. Однако спустя время, сталкиваясь с отсутствием спроса, вынуждены идти на существенные уступки, снижая стоимость на 15% и более.

Кроме того, на рынке стало значительно меньше инвесторов, ориентированных на быструю и высокую прибыль. Несмотря на то что условия по ипотеке несколько смягчились по сравнению с периодом рекордных ставок, банки по-прежнему отклоняют подавляющее большинство заявок. На этом фоне вложения в жилую недвижимость утратили прежнюю привлекательность.

Еще одним фактором стало изменение подхода самих застройщиков. Девелоперы все чаще ориентируются на реальные рыночные цены в домах, находящихся на финальной стадии строительства, и корректируют стоимость новых лотов с учетом предложений от частных продавцов. Эксперт отмечает, что финансовые модели позволяют компаниям делать это без критических потерь.

Дополнительное давление оказывает и необходимость обслуживать кредиты, а также издержки на содержание непроданных квартир. В результате застройщики активнее используют скидки, что ранее было для них менее характерно.

По мнению Кричевского, небольшая разница в цене между новостройкой и вторичным жильем — порядка 5% — остается приемлемой для покупателей. Многие готовы переплатить за более прозрачную и безопасную сделку с застройщиком.

Эксперт подчеркивает, что решение о покупке жилья сейчас зависит от конкретной жизненной ситуации. При срочной необходимости он советует рассматривать либо вторичный рынок, либо новостройки с готовой отделкой. В остальных случаях покупателям стоит внимательно анализировать предложения и не бояться торговаться, поскольку текущая ситуация складывается в пользу покупателей.

