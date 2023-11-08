Эксперт Оганова спрогнозировала влияние передачи замороженных активов на российскую экономику

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче Киеву российских активов. Эксперт Наталья Оганова пояснила, каким образом это может повлиять на отечественную экономику. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, само нахождение российских активов за рубежом и их использование другими странами является нарушением закона. Однако законодательной базы для этого не существует.

Эксперт добавила, что на России это скажется не очень хорошо, поскольку будет разворована подушка безопасности.

По ее мнению, при этом в нашей стране бизнес удерживает свои позиции, а экономика продолжает развиваться, однако она находится в режиме выживания.