Эксперт Остапкович перечислил продукты, которые могут подорожать в России

Стоимость кофе сорта робуста выросла почти на17%, что является максимальной стоимостью за последние почти полвека. Руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович пояснил, с чем связано удорожание кофейных зерен и стоимость каких товаров также может вырасти. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, цена кофейных зерен изменилась на фоне погодных условий в регионе их происхождения — Вьетнаме, что и стало причиной сокращения объемов его производства. Кроме того, в Бразилии также наблюдаются проблемы с выращиванием арабики, из-за чего отмечается тенденция повышения цены на товар. Тем не менее данная ситуация ощущается не так сильно, как неурожай какао-бобов. В прошлом году все государства Африки страдали из-за тех же погодных условий и уменьшили посевную площадь. Соответственно, совокупность неурожая и роста биржевых цен отразится на всем мире и стоимость шоколада и какао увеличится.

Эксперт добавил, что с удорожанием продукции на фоне неурожая и неблагоприятных погодных условий люди сталкиваются не впервые. Так, подобные является случаются раз в десять лет, поэтому через полтора года, когда урожайность вернется на прежний уровень, стоимость может снова упасть на 20-30%.