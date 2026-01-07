Эксперт оценила изменения на рынке недвижимости в 2026 году

Рынок недвижимости вступает в эпоху жесткого профессионального отбора, где цена ошибки измеряется сотнями тысяч рублей и годами судебных разбирательств. По словам экспертов, 2026 год окончательно разделит игроков и объекты на победителей и аутсайдеров, сделав ставки максимально высокими. Об этом пишет RuNews24.ru .

По оценке руководителя компании «Century 21 Лидер» Юлии Ткаченко, эпоха усредненных цен завершилась. Рынок поляризовался: на одном полюсе — качественные новостройки топовых застройщиков и безупречная вторичка, которые будут дорожать. На другом — проблемные объекты с юридическими рисками или плохой локацией, обреченные на стагнацию или снижение стоимости. Рост цен в премиум-сегменте, по прогнозам, может достигнуть 15%.

Ключевым полем битвы за успешную сделку стали не показы, а юридическая экспертиза. Неузаконенная перепланировка грозит уже не штрафом, а предписанием вернуть все в исходное состояние. Прописка человека двадцатилетней давности без архивной справки может открыть дверь его наследникам. Продажа без нотариального согласия супруга почти гарантирует оспаривание сделки в суде.

Ипотечное кредитование превратилось в главный фильтр для рынка. Банки, проводя строжайшую проверку, отсекают проблемные объекты и неплатежеспособных заемщиков. Основанием для отказа может стать любое несоответствие в данных ЕГРН, вмешательство в несущие конструкции или перенос сантехнических узлов. Эксперты советуют оценивать жилье и свои возможности глазами банковского андеррайтера, а не через призму личных амбиций.

Цифровая презентация объекта стала решающим фактором. Темные фото и скупые описания проигрывают в конкурентной борьбе за внимание покупателя, которое в онлайне длится около трех секунд. Профессиональная съемка, виртуальные туры и предпродажная подготовка, создающие эмоцию, способны увеличить итоговую цену на 5-10%.

Налоговые риски вышли на новый уровень. За умышленную неуплату налога с продажи Федеральная налоговая служба теперь взимает штраф в размере 40% от суммы недоимки. Под «умыслом» понимается не только прямой сговор, но и занижение цены в договоре при очевидной рыночной стоимости, игнорирование уведомлений и повторные нарушения. В таких условиях цена ошибки или попытки сэкономить многократно превышает размер самого налога.

