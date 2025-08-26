Эксперт Панченко обозначил продукты, которые вырастут в цене в октябре

В сентябре потребителей ожидает волна подорожания основных продуктов питания. Как прогнозирует управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко, молочная продукция подорожает на 10–20% из-за роста затрат на сырье, логистику и энергоносители. Аналогичная динамика затронет мясо — здесь цены вырастут примерно на 15% вследствие удорожания кормов и сезонных факторов. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, этот рост повлечет за собой увеличение стоимости и других базовых товаров. Крупы, сахар и макаронные изделия могут подорожать на 10–15%. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: перепады температур привели к неурожаю пшеницы и сахарной свеклы, что напрямую отразилось на ценах муки, сахара и макарон.

Эксперт добавил, что ситуация с овощами и фруктами выглядит еще более напряженной. Импортные продукты подорожают на 20–25% из-за валютной волатильности и ужесточения контроля со стороны надзорных органов. Отечественные овощи также не станут исключением — неурожай в Краснодарском крае приведет к удорожанию всего «борщевого набора», включая свеклу, капусту, огурцы и помидоры. Эта тенденция затронет и фрукты.

По его мнению, осеннее подорожание затронет практически все категории продуктов и будет иметь комплексный характер. Потребителям стоит готовиться к сохранению высоких цен на продовольствие в ближайшие месяцы, поскольку их рост обусловлен как объективными климатическими, так и экономическими факторами.

