Эксперт Павлов назвал причиной роста цен на мясо и хлеб недобросовестность производителей

По словам исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева, производители хлеба в нашей стране увеличили отпускные цены на свою продукцию, что связано с ростом себестоимости товаров и затрат на производство. По мнению главы общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, удорожание продуктов питания в России не всегда бывает связано с объективными факторами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.