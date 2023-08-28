Эксперт Павлов назвал причиной роста цен на мясо и хлеб недобросовестность производителей

Экономика

Фото: [©Илья Питалев/РИА Новости]

По словам исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева, производители хлеба в нашей стране увеличили отпускные цены на свою продукцию, что связано с ростом себестоимости товаров и затрат на производство. По мнению главы общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, удорожание продуктов питания в России не всегда бывает связано с объективными факторами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что в первую очередь это недобросовестные действия производителей.

По словам эксперта, это является поводом для пристального внимания со стороны ФАС России.

Он добавил, что в случае объективных причин повышения стоимости товаров до конца года не должно быть никаких потрясений.

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