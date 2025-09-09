Эксперт перечислил риски онлайн-продажи алкогольных напитков

Правительственный план по запуску пилотного проекта по продаже возрастных товаров через интернет с биометрической идентификацией может столкнуться с серьезными социальными и экономическими последствиями. Согласно дорожной карте, эксперимент по онлайн-продаже энергетиков может стартовать уже в конце этого года, а российских вин — во второй половине 2026 года. Однако независимые эксперты выражают серьезные опасения относительно его реализации. Как отметил в эфире радио Sputnik независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин, легализация онлайн-продаж алкоголя, даже с использованием высоких технологий, способна спровоцировать волну нелегальной торговли.

По его мнению, это неизбежно приведет к росту бутлегерства и стихийной торговли «с рук», что в первую очередь скажется на здоровье населения — учащение случаев отравления, подобного сочинскому, станет закономерным итогом.

Экономические последствия затронут не только алкогольный рынок. Сетевые магазины, которые сегодня сдерживают рост цен за счет продажи высокомаржинальных товаров, к которым относятся и возрастные продукты, могут столкнуться с резким падением выручки. Это, в свою очередь, ударит по их рентабельности и может привести к массовым закрытиям. Небольсин привел в пример Московскую область, где в результате эксперимента могут закрыться до семи тысяч торговых точек, большинство из которых являются продуктовыми.

По его словам, благие намерения по созданию современного и контролируемого канала продаж могут обернуться системным кризисом. Вместо упорядочивания оборота возрастных товаров инициатива рискует породить новые проблемы: рост нелегального рынка, снижение налоговых поступлений, ухудшение здоровья населения и сокращение шаговой доступности не только алкоголя, но и обычных продуктов питания. Успех пилота будет напрямую зависеть от продуманности механизмов контроля и учета интересов всех участников рынка.

