Россиян ждет биометрическая революция на рынке жилья

С 1 июля 2026 года в России станет возможным проведение дистанционных сделок с недвижимостью с использованием биометрических данных. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, нововведение позволит идентифицировать личность без визита к нотариусу или в МФЦ и оформлять сделки в удаленном формате. Речь идет не только о купле-продаже или аренде жилья, но и об ипотечных договорах. Такая мера, подчеркнул парламентарий, снизит риски мошенничества, включая использование поддельных документов и доверенностей, а также существенно сэкономит время граждан и бизнеса.

Якубовский отметил, что внедрение биометрии является серьезным шагом в сторону цифровизации и повышения безопасности рынка недвижимости. При этом он подчеркнул: прохождение биометрической идентификации будет исключительно добровольным, и никто не сможет заставить граждан пользоваться новым механизмом без их согласия.

По мнению депутата, особенно важным этот инструмент окажется для регионов, где доступ к нотариальным и регистрационным услугам ограничен. Новые правила, уверен Якубовский, сделают сделки более прозрачными и упростят процесс оформления недвижимости для миллионов россиян.

