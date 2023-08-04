Эксперт Плугов спрогнозировал подорожание гречки в России к концу года

По словам генерального директора одного из экспертно-аналитических центров Алексея Плугова, гречка в России может подорожать в полтора раза к концу текущего года. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что причинами повышения стоимости продукта являются ослабление курса российской валюты на фоне санкций и сезонность, в связи с чем при большом урожае и перекупленности гречки ее стоимость сначала снижается, а при малом урожае растет.

По мнению аналитика, важным фактором также является то, что за последний год цены на гречку упали более чем на 37%.

Он также добавил, что к началу следующего месяца гречка может подорожать минимум на 3%.

Тем не менее Плугов не может спрогнозировать рост стоимости риса, поскольку введен временный запрет на импорт культуры из России.