Эксперт по банкротствам Кваша объяснил, почему обесцениваются любые вклады в банках

Центробанк РФ в конце октября повысил ключевую ставку до 15% годовых. При данных условиях многие жители нашей страны получили надежду на появление выгодных банковских продуктов к Новому году. По словам эксперта в области банкротства Дмитрия Кваши, сохранять собственные активы лучше посредством других финансовых инструментов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что при обесценивании рубля вклады в банках невыгодны даже при максимальных ставках. В этом отношении также негативную роль играют и недавно введенный налог на проценты со вкладов.

По мнению эксперта, логично в такой нестабильной ситуации использовать хоть и рискованные, но доходные инструменты инвестирования, например вложиться в недвижимость.