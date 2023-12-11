Эксперт по инвестициям Рясков предрек рост ключевой ставки Центробанка до 16% годовых
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По словам эксперта по инвестициям Николая Ряскова, на ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, совет директоров Банка России может принять решение поднять ключевую ставку до 16% годовых. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что главным приоритетом финансового регулятора является сдерживание инфляции, поэтому ключевая ставка играет важную роль.
По мнению эксперта, уровень инфляционных ожиданий населения остается высоким.
Он отметил, что нельзя исключать повышение ключевой ставки на следующем заседании Банка России в феврале 2024 года.