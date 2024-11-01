Правительство России выделило деньги на семейную ипотеку: на сколько ее хватит и кому она положена

Ряд крупных российских банков приостанавливал сделки по семейной ипотеке, Минфин заявлял , что общего лимита по госпрограмме хватит до ноября. Накануне стало известно о выделенном дополнительном лимите на 350 млрд рублей, процесс распределения средств между банками запущен. Кому сегодня положена семейная ипотека и как ее получить — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На что выдается семейная ипотека

Семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или индивидуальное строительство действует до 31 декабря 2030 года. Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости жилья, чтобы его внести, можно воспользоваться материнским капиталом. Максимальный срок выдачи кредита — 30 лет. Воспользоваться госпрограммой можно для покупки:

квартиры в строящемся доме по договору долевого участия (ДДУ);

квартиры в сданном доме у застройщика по договору купли-продажи (ДКП);

готового или строящегося дома у застройщика по ДКП или ДДУ;

вторичного жилья в регионах, где нет новостроек по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) — только для семей с детьми-инвалидами.

Также кредит можно взять на строительство дома, в том числе вместе с покупкой участка, и рефинансирование ипотеки на покупку первичного жилья (и на строительство дома для семей с детьми-инвалидами).

Максимальная сумма ипотеки зависит от региона: для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей, для других — 6 млн рублей. Лимит можно увеличить до 15 млн рублей, а для Москвы, Подмосковья, Питера и Ленобласти — до 30 млн рублей, получив необходимую сумму на рыночных условиях или в рамках региональной ипотечной программы.

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Кто может взять ипотеку под 6%

Льготная ипотека рассчитана на семьи с детьми (граждане РФ), где есть хотя бы 1 ребенок в возрасте до 6 лет (включительно). Кроме того, купить квартиру в новостройке под 6 % независимо от возраста детей могут:

семьи, воспитывающие ребенка-инвалида;

проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек или в регионах с низким объемом строительства или с индивидуальными программами развития ( 35 субъектов ) семьи, где есть 2 несовершеннолетних детей (исключения — Московская и Ленинградская области).

Взять семейную ипотеку нельзя, если после 23 декабря 2023 года гражданин уже пользовался государственными программами жилищного кредитования, в том числе льготной, сельской или IT-ипотекой. При этом не учитываются:

кредиты, полученные до 23 декабря 2023 года;

погашенная ипотека, если с момента ее оформления в семье родился еще ребенок, а новый кредит необходим для покупки большего по площади жилья.

Как получить кредит

Перечень необходимых для подачи заявки на получение семейной ипотеки бумаг устанавливает банк. Однако ДОМ.РФ предупредил, какие документы могут понадобиться наверняка:

паспорт;

СНИЛС;

свидетельство о браке или разводе;

справка о доходах и удержанных суммах налога.

Пакет документов необходимо принести в банк, после чего будет принято решение по выдаче кредита. Если ипотеку одобрят, от гражданина потребуется передать объект недвижимости в залог банку.

В программе семейной ипотеки участвуют 70 кредитных организаций, в том числе наиболее известные Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Т-Банк (ранее Тинькофф).

Ранее аналитики заявили о снижении цен на аренду квартир в Москве в октябре.