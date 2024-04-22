Эксперт по недвижимости Ракута рассказал об изменениях после повышения ставки по ипотеке для семей с детьми

Ставку по ипотечному кредиту для семей с детьми старше шести лет во второй половине этого года могут повысить с 6 до 12%. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута пояснил, почему необходимо повышать ставку по льготной ипотеке и как это отразится на заемщиках. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, данная инициатива была создана с целью посмотреть на реакцию участников рынка жилья, прежде всего застройщиков.

Эксперт добавил, что ужесточение семейной ипотеки и отмена некоторых действующих ипотечных программ с 1 июля будет серьезным ударом для рынка недвижимости. При этом текущие заявки на льготную ипотеку, уже одобренные банком, а также выданные кредиты останутся по ставке 6% годовых, поскольку банк не имеет права менять в одностороннем порядке подписанные договоры.