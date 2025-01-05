Эксперт по недвижимости Сырцов спрогнозировал ситуацию на рынке «вторички» в 2025 году

По словам эксперта по недвижимости Руслана Сырцова, в наступившем году роста цен на вторичное жилье в нашей стране не предвидится. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что ключевой причиной такой ситуации являются дорогие кредиты, то есть жителям нашей страны психологически некомфортно оформлять ипотеку выше 16% годовых. При этом снижение ключевой ставки в 2025 году не исключено, однако еще не до комфортных значений.

По мнению эксперта, дорожать станут лишь отдельные объекты с востребованными характеристиками, при этом серьезный спад цен на вторичном рынке также возможен, если кратно вырастет объем предложения или произойдут политические катаклизмы.

Он отметил, что на рынок аренды переключаются только собственники-инвесторы, тем не менее клиенты, которые желают улучшить жилищные условия, такой вариант не рассматривают, а их на вторичном рынке абсолютное большинство.

Ранее московские девелоперы заявили, что не планируют снижать цены на жилье.