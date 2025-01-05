Эксперт по недвижимости Сырцов спрогнозировал ситуацию на рынке «вторички» в 2025 году
Стала известна ситуация на рынке вторичной недвижимости в этом году
Фото: [Медиасток.рф]
По словам эксперта по недвижимости Руслана Сырцова, в наступившем году роста цен на вторичное жилье в нашей стране не предвидится. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что ключевой причиной такой ситуации являются дорогие кредиты, то есть жителям нашей страны психологически некомфортно оформлять ипотеку выше 16% годовых. При этом снижение ключевой ставки в 2025 году не исключено, однако еще не до комфортных значений.
По мнению эксперта, дорожать станут лишь отдельные объекты с востребованными характеристиками, при этом серьезный спад цен на вторичном рынке также возможен, если кратно вырастет объем предложения или произойдут политические катаклизмы.
Он отметил, что на рынок аренды переключаются только собственники-инвесторы, тем не менее клиенты, которые желают улучшить жилищные условия, такой вариант не рассматривают, а их на вторичном рынке абсолютное большинство.
Ранее московские девелоперы заявили, что не планируют снижать цены на жилье.