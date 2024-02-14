Эксперт по недвижимости Цветкова определила среднюю цену новостроек бизнес-класса в столице

По словам эксперта по недвижимости Валерии Цветковой, по итогам прошедшего месяца средняя стоимость квадратного метра столичных новостроек бизнес-класса составила почти 455 тыс. рублей. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что лидером по росту стоимости стал Академический район, а также Красносельский.

По мнению эксперта, средняя стоимость метра также выросла в Печатниках, Савеловском и Ярославском районах.