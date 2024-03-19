Эксперт по ритейлу Карпов считает, что любые бананы подорожают

Нестабильная политическая обстановка, которая вызвана бунтами криминальных организаций и банд Эквадора, сделала ненадежной поставку бананов из Эквадора. По словам эксперта по ритейлу Андрея Карпова, ситуация, в которой Эквадор поставлял в нашу страну 95% от всего объема ввозимых в нашу страну бананов, является ненормальной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что по этому социально значимому продукту нельзя зависеть лишь от одной страны, а нарастить число государств-поставщиков.

По мнению эксперта, отечественные ритейлеры вынуждены выстраивать новую логистику и искать новых поставщиков. При этом нельзя исключать ситуацию, при которой одна страна завладеет всем российским рынком данной продукции, как получилось с Эквадором, занявшим в этом направлении 95% рынка РФ.