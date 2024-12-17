Эксперт по туризму Мельник перечислил плюсы отмены системы «все включено» в Турции

По словам эксперта по туризму Николая Мельника, универсальный пакет all inclusive в отелях Турции сохранится, поскольку за долгие годы практики он показал себя в деле успешно. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что значительная часть жителей РФ, выбирающих отпуск в Турции, являются семьями с детьми, а они всегда учитывают три условия при подготовке отпуска: наличие моря, доступная стоимость отеля с детскими площадками и питание «все включено».

По мнению эксперта, отказ от «все включено» может быть полезным для развития отечественного туризма, поскольку семьи станут искать альтернативу в России.

Ранее в АТОР раскритиковали желание Турции отказаться от системы «все включено» в отелях.