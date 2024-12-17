В АТОР раскритиковали желание Турции отказаться от системы «все включено» в отелях

Отказ Турции от системы all inclusive в отелях может привести к катастрофическим последствиям для туриндустрии. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Если Турция примет такое решение, то ее примеру могут последовать и другие страны, что приведет к негативным последствиям для отрасли, пояснил эксперт.

Кроме того, покупка туров в Турцию утратит экономическую целесообразность, добавил он.

Мурадян также отметил, что сложно представить, как можно контролировать «непредоставление этой услуги».

До этого президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что из-за системы «все включено» в отелях страны туристы почти не покидают гостиницы и постоянно едят. Такое поведение отдыхающих препятствует полноценному раскрытию туристического потенциала Турции, пояснил он.

Ранее АТОР прокомментировали слова вице-президента о воспитании абхазского бизнеса.