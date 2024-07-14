Эксперт пояснили, стоит ли приобретать появляющиеся на полках российских магазинов белорусские вина
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На полках отечественных магазинов уже появляются вина из Белоруссии. Так, это полусухие белые вина «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг», а также игристое «Глера Спуманте Экстра Драй». Эксперты пояснили, по какой причине производитель белорусских вин использует европейские названия и не маскируется ли за этим производитель вин из недружественных стран в стремлении вернуться на российский рынок. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По словам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, белорусский производитель принял решение использовать европейские названия, поскольку они знакомы потребителю, а вот схема с реэкспортом через третьи страны, напротив, нерентабельна.
Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников сообщил, что ассоциация обратилась с запросом в Минский завод виноградных вин и определит позицию относительно нового товара в зависимости от полученной информации. При условии если выяснится, что вино в Беларуси только бутилируется, тогда на продукцию станет действовать дополнительная пошлина, как на вина из Европы, введенная в прошлом году.
По мнению аналитика Даниила Кашина, если же подтвердится, что продукция белорусская, то высокой стоимости ожидать не стоит, цена за бутылку будет составлять около 500 рублей.