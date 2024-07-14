Эксперт пояснили, стоит ли приобретать появляющиеся на полках российских магазинов белорусские вина

На полках отечественных магазинов уже появляются вина из Белоруссии. Так, это полусухие белые вина «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг», а также игристое «Глера Спуманте Экстра Драй». Эксперты пояснили, по какой причине производитель белорусских вин использует европейские названия и не маскируется ли за этим производитель вин из недружественных стран в стремлении вернуться на российский рынок. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По словам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, белорусский производитель принял решение использовать европейские названия, поскольку они знакомы потребителю, а вот схема с реэкспортом через третьи страны, напротив, нерентабельна.

Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников сообщил, что ассоциация обратилась с запросом в Минский завод виноградных вин и определит позицию относительно нового товара в зависимости от полученной информации. При условии если выяснится, что вино в Беларуси только бутилируется, тогда на продукцию станет действовать дополнительная пошлина, как на вина из Европы, введенная в прошлом году.

По мнению аналитика Даниила Кашина, если же подтвердится, что продукция белорусская, то высокой стоимости ожидать не стоит, цена за бутылку будет составлять около 500 рублей.