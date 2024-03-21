Эксперт Полевой предрек рублю ослабление 21 марта

Курс доллара по отношению к рублю укрепится на 1-2 рубля в течение 21 марта, что произойдет по причине произведения квартальных расчетов по валютным фьючерсам. Соответствующее заявление сделал директор по инвестициям компании «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой в своем обзоре, передает информационное агентство РБК .

В своем материале Полевой отметил, что во время расчета фиксинга курса отечественной валюты к доллару совершается много сделок. Эксперт указал на то, что иногда это делается с целью ослабления российской национальной валюты.

Фиксингом же зовется определение общепризнанной цены актива для расчетов по операциям с фьючерсами и опционами, объяснили журналисты. Согласно регламенту Мосбиржи, данный курс определяется после проведения анализа операций с 12:15 до 12:30, указали в агентстве.