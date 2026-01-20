Эксперт предложил выдавать молодым семьям государственное жилье с правом выкупа

Одной из ключевых мер для реального прорыва в демографической политике могла бы стать выдача молодым семьям государственного жилья. Как заявил в беседе с NEWS.ru юрист Иван Курбаков, необходимо возродить практику социального найма с правом последующего льготного выкупа квартиры через 10–15 лет. Такой подход должен стать приоритетом, особенно для многодетных семей, которые сегодня часто не могут позволить себе даже льготную ипотеку.

По его словам, суть инициативы в том, чтобы предоставить семье не кредитное бремя, а готовое жилье, освободив ее ресурсы для воспитания детей. В отличие от ипотеки, которая по сути является поддержкой банков, социальный наем становится прямой помощью людям. Семья получает стабильность и возможность планировать будущее без долговой удавки на десятилетия вперед. При этом, как подчеркивает эксперт, критически важен государственный контроль за качеством такого строительства, чтобы избежать появления новых «хрущевок».

Положительные примеры такой модели уже существуют. Курбаков приводит в пример Белоруссию, где молодые специалисты получают жилье от государства на аналогичных условиях, что, по его мнению, напрямую влияет на более высокий уровень рождаемости и социальную стабильность.

По его мнению, предложение о социальном жилье — это не утопия, а потенциально рабочий инструмент, способный переломить тревожные демографические тренды. Итогом его внедрения могло бы стать не только решение жилищного вопроса для тысяч семей, но и создание долгожданной уверенности в завтрашнем дне, которая является главным условием для принятия решения о рождении детей.

