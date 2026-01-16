Новый регламент для молодых: в российском регионе обновили правила получения выплат на жилье

В Новом Уренгое вступил в силу обновленный регламент предоставления социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий. Документ определяет четкие параметры для участия в программе и направления использования государственной поддержки, передает интернет-издание «Ямал-медиа» .

Право на получение выплат имеют семьи, где возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. К участию допускаются не только полные семьи, но и неполные — где родитель-одиночка воспитывает одного или более детей, а также семьи, где один из супругов не является гражданином России. Обязательным условием является официальное признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий органами местного самоуправления.

С практической точки зрения, программа предлагает гибкие возможности использования средств. Полученную выплату можно направить на приобретение готового жилья на первичном или вторичном рынке, строительство индивидуального жилого дома, уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или на его досрочное погашение. Это позволяет семьям выбрать наиболее подходящий для их ситуации вариант. Подать документы для участия можно как традиционным способом — через Многофункциональный центр или администрацию города, так и в электронном виде через портал «Госуслуги».

Обновление регламента является важным шагом для поддержки молодых специалистов и семей в регионе с высокой стоимостью жилья и сложными климатическими условиями.

