Эксперт предрек рекордную выдачу жилищных кредитов в этом месяце в России

По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, в текущем месяце выдачи жилищных кредитов на рынке составят почти 900 млрд рублей, что является рекордным показателем и более чем на 2/3 превысит показатели аналогичного периода позапрошлого года. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что это связано с желанием заемщиков успеть провести сделки до повышения ставок и повышения минимального первоначального взноса по государственным программам.

По мнению эксперта, в последнем квартале этого года спрос заемщиков на ипотеку «охладится».