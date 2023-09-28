Эксперт предрек рекордную выдачу жилищных кредитов в этом месяце в России
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По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, в текущем месяце выдачи жилищных кредитов на рынке составят почти 900 млрд рублей, что является рекордным показателем и более чем на 2/3 превысит показатели аналогичного периода позапрошлого года. Об этом сообщают «Известия».
Он отметил, что это связано с желанием заемщиков успеть провести сделки до повышения ставок и повышения минимального первоначального взноса по государственным программам.
По мнению эксперта, в последнем квартале этого года спрос заемщиков на ипотеку «охладится».