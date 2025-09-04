Эксперт предсказал увеличение темпов роста российской экономики

Рост российской экономики в 2026 году составит менее 2%, однако уже в 2027 году показатель выйдет на уровень 3% и выше. Такой прогноз в интервью РИА Новости озвучил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

По его словам, от дна экономика оттолкнется к концу текущего года, но в первой половине 2026-го темпы останутся низкими. Главным условием для ускорения роста станет восстановление инвестиционной активности, чего можно добиться с помощью мер денежно-кредитной политики.

Широв отметил, что сокращение реальных бюджетных расходов может замедлить восстановление экономики. Поэтому, считает он, государству следует как минимум сохранить их на уровне 2025 года. В таком случае к 2027 году темпы роста смогут превысить 3%, что соответствует целям национального развития.

Прогнозы официальных структур отличаются. Банк России ожидает рост ВВП в 2026 году на 0,5–1,5%, в 2027-м — на 1,5–2,5%. Минэкономразвития, напротив, прогнозирует 2,4% роста в 2026 году и 2,8% в 2027-м.

