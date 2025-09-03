Эксперт оценила реальные риски обвала национальной валюты к концу года

До конца 2025 года курс доллара не превысит 110 руб., уверена генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. Ее слова приводит РИА Новости. По оценкам специалиста, американская валюта может устояться на уровне 82-87 руб.

Что касается 2026 года, то Григорьева прогнозирует ослабление национальной валюты до уровня 90-95 руб. за доллар. Она объясняет это сохранением структурных слабостей рубля и продолжающимся влиянием санкционного давления на российскую экономику.

Другие эксперты указывают на краткосрочные факторы ослабления рубля. Накануне кандидат экономических наук Владимир Григорьев в интервью «Ленте.ру» допустил, что в начале осени национальная валюта может столкнуться с повышенным давлением.

Основными причинами этого он назвал сезонную активность импортеров, которая создает высокий спрос на иностранную валюту, а также снижение валютных поступлений от экспорта.

Отдельно эксперты высказались и о влиянии монетарной политики на курс рубля. Так, по мнению доцента РУДН Лазаря Бадалова, снижение ключевой ставки Банком России не обязательно приведет к немедленной девальвации национальной валюты.

По его словам, связь между этими двумя показателями не является прямой и автоматической, а на курс влияет комплекс различных экономических факторов.

Ранее сообщалось, что российские акции обвалились из-за слов президента США Дональда Трампа о разочаровании в президенте РФ Владимире Путине.