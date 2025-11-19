Эксперт предупредил о правовых последствиях подработки в такси

Популярная в России подработка в такси может неожиданно обернуться для водителей серьезными правовыми последствиями. К такому выводу пришли эксперты Союза «Цифровой мир» и организации «Водители России», проведя масштабное исследование среди автомобилистов страны, чтобы оценить соответствие действующих законодательных норм реальным возможностям граждан. Председатель «Цифрового мира» Валерий Корнеев в эфире Общественной Службы Новостей пояснил парадоксальную ситуацию.

По его словам, для миллионов россиян работа в такси остается единственным доступным способом быстро восполнить пробелы в семейном бюджете — согласно исследованию, более 60% респондентов хотя бы раз прибегали к такому виду заработка. Однако современные нормативные требования, такие как обязательная окраска автомобилей в единый цвет, создают непреодолимые барьеры для временных работников. Даже прохождение обязательных медосмотров и техобслуживания сталкивается с практической невозможностью — как подтверждают в Минздраве России и Минпромторге России, необходимой инфраструктуры попросту не существует.

Эксперт добавил, что особую проблему представляет требование о локализации автомобилей, выполнить которое способны лишь крупные таксопарки, закупающие транспорт крупными партиями. При этом количество подрабатывающих водителей значительно превышает численность работников официальных таксопарков, что создает массовый правовой вакуум.

По его мнению, наблюдается очевидный дисбаланс между законодательными нормами и реальной экономической необходимостью. Действующие правила, разработанные для профессиональных перевозчиков, фактически криминализируют временную занятость десятков миллионов граждан, лишая их законного источника дохода без предоставления жизнеспособных альтернатив.

Ранее сообщалось, что новые правила локализации автомобилей с 2026 года вытеснят с рынка тысячи водителей.