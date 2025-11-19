«Таксисты уйдут в тень»: новые правила локализации автомобилей с 2026 года вытеснят с рынка тысячи водителей

С 2026 года в России вступают в силу жесткие требования по локализации автомобилей для такси, которые могут спровоцировать серьезный кризис в отрасли. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса Института Человека «Ромир», лишь 5% таксистов планируют приобретать новые машины, соответствующие утвержденным правилам.

При этом 42% респондентов намерены продолжать работу на имеющихся автомобилях, а 24% будут использовать транспорт таксопарков. Значительная часть перевозчиков рассматривает переход в серую зону или полный уход из профессии.

Основная проблема заключается в крайне ограниченном перечне разрешенных к использованию моделей. В отраслевом реестре могут быть зарегистрированы только 22 модели автомобилей от шести брендов, что резко ограничивает выбор для перевозчиков. Исключения предусмотрены лишь для Калининградской области и Дальнего Востока.

Отмечается, что большинство таксистов отказываются от покупки новых машин из-за их высокой стоимости и низкой рентабельности перевозок. Отраслевые эксперты прогнозируют, что реализация закона о локализации может привести к массовому оттоку водителей и значительному росту стоимости поездок для пассажиров.

Бизнес-сообщество активно выступает за смягчение требований для самозанятых и индивидуальных предпринимателей в сфере такси. Согласно прогнозам, введение новых правил может привести к уходу с легального рынка к 2026 году около 200 тыс. водителей-совместителей, использующих личные автомобили. К 2030 году эта цифра способна достигнуть 500 тыс. человек.

Ранее российские водители назвали новые правила локализации такси «каторгой».