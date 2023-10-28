Эксперт предупредил об отложенном эффекте повышения ключевой ставки

Повышение ключевой ставки ЦБ на 2% способствовало укреплению рубля, но ближе к концу зимнего сезона, может возникнуть отложенный эффект. Соответствующее заявление сделал экономист Евгений Миронюк в беседе с информагентством «Прайм» .

Реакцию отечественной валюты на очередное повышение ставки от регулятора Миронюк назвал красноречивой. Он отметил, что курс значительно укрепился и способствовал снижению стоимости доллара.

Такая тактика укрепит отечественную валюту и сделает ее выгоднее для инвестиций, но не факт, что это поможет опустить стоимость доллара до 90 рублей, подчеркнул эксперт. На курс могут влиять и другие факторы, помимо монетарной политики, заявил Миронюк.

Экономист прогнозирует сохранение стоимости в 90-100 рублей за доллар до конца текущего года. Он отметил, что решение Центробанка призвано снизить волатильность и спекулятивный интерес тех, кто играет против российской валюты.

По словам Миронюка, перспективы будут более ясными, когда ключевая ставка выйдет на плато. Он предупредил, что может возникнуть отложенный эффект в виде сокращения импорта, спроса и кредитования.