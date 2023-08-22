«Эксперт РА»: страны БРИКС могут создать цифровую валюту

Странам БРИКС сложно будет создать единую валюту, но они могут предложить альтернативу в виде цифровых денег, заявил РИА Новости заместитель гендиректора «Эксперт РА» Николай Иванов.

БРИКС объединяет слишком разные страны, а с расширением организации эта разность будет еще более ощутимой, поэтому общая валюта может оказаться бессмысленной.

Однако, чтобы уменьшить волатильность национальных валют и создать более широкий доступ к финансовым инструментам, можно использовать некоторые виды цифровых валют.

«В частности стейблкоины, которые предназначены для сохранения номинальной стоимости за счет решения проблемы чрезмерной волатильности традиционных цифровых валют. Они представляют собой механизмы ценовой стабильности в децентрализованных платежных системах», – указал Иванов.

По мнению эксперта, сейчас перед странами БРИКС стоят более актуальные задачи, чем создание единой валюты. В частности, необходимо выработать такую систему взаиморасчетов, которая была бы защищена от влияния санкций и иных внешних факторов.