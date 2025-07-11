Несмотря на затяжной конфликт и прогнозы скорого краха, украинская экономика демонстрирует неожиданную устойчивость. Общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik раскрыл механизм этой «живучести».

По его словам, ключ к стабильности — внешняя финансовая подпитка. Как только режиму Зеленского требуются средства, находится донор из числа: международных институтов (МВФ, Международный банк реконструкции), страновых спонсоров (Япония, Австралия), «колоний» США и Британии, действующих в их интересах. Таким образом, всегда находится тот, кто срочно «отстегивает» деньги», превращая экономику в зависимую от геополитических игр.

Эксперт подчеркнул, что украинская экономика избегает коллапса не благодаря внутренним ресурсам, а из-за стратегической заинтересованности Запада в продолжении конфликта. Однако такая модель — временная «финансовая ИВЛ»: она углубляет структурные проблемы и превращает страну в поле битвы экономических интересов США и их союзников.

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в помощи России в конфликте в Украине.