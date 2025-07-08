Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в помощи России в конфликте на Украине

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в оказании поддержки России в конфликте на Украине. Ее слова передает издание Stern.

Отмечается, что такое заявление фон дер Ляйен сделала незадолго до начала саммита между Европейским союзом (ЕС) и КНР.

«Китай де-факто поддерживает военную экономику России», — сказала глава ЕК.

Она подчеркнула, что отношение Пекина к украинскому конфликту будет решающим фактором в будущих отношениях между Евросоюзом и Китаем.

Накануне издание South China Morning Post сообщило, что конфликт на Украине продолжает оставаться одним из ключевых источников разногласий между Китаем и ЕС. Так, Брюссель обвиняет Пекин в поставках России товаров, которые она может использовать в военных целях двойного назначения.

В свою очередь, официальные власти Китая отвергают эти обвинения. Пекин неоднократно заявлял, что придерживается нейтральной позиции по отношению к конфликту на Украине, выступая в качестве сторонника мира между Москвой и Киевом.

Ранее политолог Юрий Светов в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выразил мнение, что Китай не допустит поражения России на Украине.