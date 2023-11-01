Эксперт рассказал, когда ждать самых высоких ставок по вкладам

Сегодняшняя экономическая ситуация в стране выглядит оптимальной для того, чтобы открыть банковский вклад, ведь их доходность, кажется, достигла своего максимального значения. Соответствующее заявление сделал экономист Константин Церазов в интервью для информагентства «Прайм» .

Эксперт напомнил, что ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 2% во время своего последнего заседания, прошедшего накануне. Церазов выразил мнение, что это делает еще одно повышение менее вероятным.

Он отметил, что повышение ключевой ставки делает выше и доход по депозитам, что делает сбережения более привлекательными. В то же время, кредиты становятся «дороже», рассказал экономист.

На ситуацию влияет и заметной укрепление отечественной валюты по отношению к американскому доллару, которое составило 8,5% за последние 20 дней. Это повышает привлекательность сбережений из-за снижения инфляционных ожиданий среди населения, заключил Церазов.