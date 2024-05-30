Эксперт Репик считает, что следует ввести новые налоговые вычеты для жителей северных регионов РФ

По словам эксперта Алексея Репика, в усовершенствованной налоговой системе могут появиться дополнительные вычеты для жителей северных регионов нашей страны. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что стоимость жизни и зарплаты там выше, из-за чего данная мера поможет привести ситуацию к «базовому уровню».

По мнению эксперта, должна быть равномерная ситуация через систему вычетов.

Ранее сообщалось, что введение прогрессивной системы НДФЛ в нашей стране даст возможность увеличить поступающие в бюджет финансы. По большей части изменения коснулись обеспеченных граждан, зарабатывающих в месяц более 200 тыс. рублей. Для них будет повышен налог, но не на всю сумму, а на превышение указанной суммы.