Симоньян положительно оценила предложенные Минфином налоговые поправки

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала поправки в налоговое законодательство, которые выдвинул Минфин РФ накануне. Она положительно оценила нововведения и отметила, что поступающие деньги в бюджет принесут пользу прежде всего семьям.

Введение прогрессивной системы НДФЛ в России позволит увеличить поступающие в бюджет деньги. В основном изменения коснулись обеспеченных граждан, получающих свыше 200 тысяч рублей. Для них повысили налоги, правда, не на всю сумму, а на превышение лимита.

По словам Маргариты Симоньян, поступающие в бюджет деньги могут пустить на поддержку многодетных семей и социальную инфраструктуру. Также это поможет матерям-одиночкам и другим социально уязвимым категориям граждан. Журналистка отметила, что изменения затронут лишь 3% населения страны, но это заставит делиться «копейкой» людей, которые в целом неохотно помогали стране даже при высоких доходах.

«Складывают куда-то в кубышечки, как будто эти кубышечки можно будет с собой забрать куда-то. Никуда не заберешь ты с собой кубышки. Вот эти изменения, как мне представляется, в налоговой системе — они как раз касаются таких кубышечников», — добавила Симоньян.

При этом это защитит права граждан, которые напротив, не имея особо высокого достатка все равно делятся: исправно платят налоги, выделяют средства на помощь бойцам СВО и Донбассу, занимаются благотворительностью.

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